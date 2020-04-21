Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti

İzmit Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle görev sahası içerisinde kurulan semt pazarlarının gününü değiştirdi.



Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmit Belediyesi, pazar yerlerinin kurulma tarihlerinde İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmeler doğrultusunda değişikliğe gitti. 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının Ramazan Ayı'nın başlangıcına denk gelmesi sonucu hem pazar esnafının hem de vatandaşların mağdur olmaması için acil olarak toplantı düzenlendi.



Toplantı sonrasında alınan karar ile Doğu Kışla Parkı içerisinde Perşembe günleri kurulan pazarın 22 Nisan Çarşamba Günü, 21 Nisan Pazartesi günü kurulan Yahyakaptan Pazarı'nın 27 Nisan Pazartesi Günü, Kozluk'taki pazar alanının ise 21 Nisan Salı ve 28 Nisan Salı günü kurulacağı açıklandı. Yuvam Akarca'da Cumartesi günleri kurulan pazar alanının da tarihinin değiştirilmesi yönündeki görüşmelerin sürdüğü duyuruldu. - KOCAELİ