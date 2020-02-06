Pazara 3 koyunu otomobille getirdi - Son Dakika
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Pazara 3 koyunu otomobille getirdi

7 saat önce

Koyunların otomobildeki koyunlardan görüntü Çubuk Belediye Başkanı Baki Demribaş'ın ve koyun sahibiyle konuşmaları Pazardan görüntü Pazara 3 koyunu otomobille getirdi ANKARA (AA) Ankara'nın Çubuk ilçesinde Naci Erkoçoğlu'nun Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na satmak için 3 koyunu...

Koyunların otomobildeki koyunlardan görüntü

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demribaş'ın ve koyun sahibiyle konuşmaları

Pazardan görüntü Pazara 3 koyunu otomobille getirdi

ANKARA (AA) Ankara'nın Çubuk ilçesinde Naci Erkoçoğlu'nun Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na satmak için 3 koyunu otomobilinde getirmesi ilginç görüntü oluşturdu. Erkoçoğlu, hayvanlarını olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için aracıyla pazara getirdiğini söyledi. Koyunları satıp kışlık ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Erkoçoğlu, "Traktörle getirecektim hayvanlar üşür hasta olur diye otomobille getirdim. İnşallah satarız da tekrar götürmeyiz'." dedi.

Otomobilin arka camından bakan koyun çevredekilerin dikkatini çekti.

Pazara 3 koyunu otomobille getirdi

Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:25 Kaynak: AA
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