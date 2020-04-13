Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler - Son Dakika

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Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler
6 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazar yerine vatandaşlar akın ederken, sosyal mesafenin gözetilmemesi dikkat çekti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazar yerine vatandaşlar akın ederken, sosyal mesafenin gözetilmemesi dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursa'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi. İnegöl ilçesinde kurulan pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri ise, esnaf ve vatandaşlara maskesiz ve eldivensiz bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Pazar yerinin girişinde ise maske dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:56 Kaynak: DHA
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