Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu - Son Dakika

- Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir çift, yeni tip koronavirüsle mücadele dolayısıyla düğünlerini halk pazarında yaptı. Davetliler maske takıp ateşleri ölçülerek düğün alanına alındı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele dolayısıyla düğün yapacak olan çiftler ve düğün salonları yeni normalleşme sürecine tedbirli girdi. Zonguldak'ta da Esra ve Mahmutcan Küçük çifti, düğün salonu tercihini halk pazarından yana kullandı.

Kentte esnaflık yapan Mahmutcan Küçük, tedbirlerin sıkı olması sebebiyle salon yerine halk pazarını tercih etti. Alınan tedbirler doğrultusunda düğüne gelen davetlilerin girişte ateşleri ölçüldü. Maskesiz gelenlere maske verildi. Kolonya kullandırıldı.

Tedbirleri daha da ileriye götüren çift erkekler ve kadınlar olmak üzere düğünü alanını ikiye böldü. Hafta günleri tezgahların kurulduğu alana kurulan masalara oturanlar sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

Damat Mahmutcan Küçük, "Kapalı alanlarda izin vermiyorlardı. Okul önlerinde de izin verilmedi. Mecburen böyle bir seçenek oldu. Bizim de doğduğumuz büyüdüğümüz yer burası. Burada düğün yapalım dedik. Sağolsun esnaf ağabeylerimiz de bize yardım etti. Yol gösterdiler. Bu şekilde düğünü yaptık. Masalar tedbirli şekilde, maskemiz, kolonyamız var. Eksiğimiz yok. Düğüne gelenlerin ateşleri de ölçülüyor. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Düğün, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından duaların yapılması ve takı merasiminin ardından sona erdi.