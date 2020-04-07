Pazara gelenlerin ateşi ölçüldü, maskesi olmayan alınmadı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kurulan semt pazarına gelenlerin koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, maske takmayanlar pazara alınmadı.

Keşan'da, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cumartesi günleri kurulan halk pazarının geçici süreyle kapatılmasının ardından bugün, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarına yoğun ilgi oldu. Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, girişte vatandaşların ateşini ölçerken, maske takmayanların pazara girişlerine izin verilmedi. Yasaklar kapsamında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin satışına izin verildi. Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı.