Son Dakika Haberleri: Pazara getirilen 4 buçuk kiloluk turp ilgi odağı oldu
Son Dakika Güncel Pazara getirilen 4 buçuk kiloluk turp ilgi odağı oldu

Pazara getirilen 4 buçuk kiloluk turp ilgi odağı oldu

22 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan ve pazarda kendi ürünlerini satan Yahya Birgili isimli çiftçinin ürettiği ve pazarda satışa sunduğu 4 buçuk kilogramlık turp ilgi odağı oldu.

Pazara getirilen 4 buçuk kiloluk turp ilgi odağı oldu, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan ve pazarda kendi ürünlerini satan Yahya Birgili isimli çiftçinin ürettiği ve pazarda satışa sunduğu 4 buçuk kilogramlık turp ilgi odağı oldu. Üretici Birgili ilk kez bu kadar büyük bir turp hasat ettiğini belirtirken, bütün turplarını satarak bitirdiğini ancak herkesin hayretle incelediği devasa turpa alıcı çıkmadığını söyledi.

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesinde çiftçilik yapan ve kendi ürünlerini pazarda satan Yahya Birgili'nin kendi ürettiği ve 4 buçuk kilogram gelen turp pazarda büyük ilgi gördü. tezgahtaki devasa turpu görenler hayretle turp incelese de turp satılamayarak tezgahta kaldı. Kilogramı 1 TL'den satılan diğer normal boyutlardaki turplarının hepsini bitiren Birgili, "Doğal gübreyle sebzeleri yetiştiriyorum. Kırmızı turpların içerinden bir tanesi ilk kez 4 buçuk kilogram geldi. Sadece ben değil devasa turpu gören herkes hayret etti. Meraklısı çok oldu herkes turpu inceledi ama alıcısı çıkmadı. Diğer turpların hepsini bitirdim. Devasa turpu da evime götüreceğim. Bu toprağın bereketidir. Toprak verdi mi veriyor" dedi.

(İHA)

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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