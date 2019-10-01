Son Dakika Haberleri: Pazara giderken kaza yaptılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pazara giderken kaza yaptılar

16 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, paraza sebze götüren üreticilerin içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Pazara giderken kaza yaptılar, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, paraza sebze götüren üreticilerin içerisinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Milas'ta Salı günleri kurulan Salı Pazarı'na Kafaca Mahallesi'nden sebze götürmek üzere yola çıkan 55 yaşındaki Hudaverdi Coşkun'un kullandığı 48 HU 640 otomobil, Selimiye - Milas karayolu Sarıçay Köprüsü mevkiinde kontrolden çıktı.


Yol kenarında bulunan yağmur giderlerinde takla atan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Hüdaverdi Coşkun ile eşi Ümüsün Coşkun (51) yaralandı.


Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildiler. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcuların, takla atan minibüsten yola savrulma anları saniye saniye kaydedildi
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazara giderken kaza yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]