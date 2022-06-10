"Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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"Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı

10.06.2022 18:44
"Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı

Zonguldak'da kayınpederi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan kadından 5 gündür haber alınamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kadın bir programda canlı yayına bağlanarak kaçırılmadığını ve gönül ilişkisi yaşadığı kişiye kaçtığını söyledi.

Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyü Hacıllı Mahallesi'nde kayınpederi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Yadigar Turan, pazar günü köydeki evinden "Pazara gidiyorum" diyerek ayrıldı.

KAYIP İHBARINDA BULUNDULAR

Ereğli ilçe merkezinde de evi bulunan kadına pazartesi günü akşam saatlerine kadar ulaşılamayınca hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Eşi şehir dışında inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen kadından bugüne kadar haber alınamadı.

YAYINA BAĞLANDI: KAÇIRILMADIM

Ailesinin her yerde aradığı kadın, bugün ulusal bir kanalda yayınlanan programa canlı telefon bağlantısı ile bağlanarak kaçırılmadığını, Bolu'da yaşayan ve 4-5 aydır gönül ilişkisi yaşadığı A.İ.B.'ye kaçtığını, kendisini kimsenin zorla tutmadığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Pazara gidiyorum' diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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