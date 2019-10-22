Son Dakika Haberleri: Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması
Son Dakika Güncel Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması

Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması

16 dakika önce

Kadıköy'de pazar yerine giren otomobilin 8 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması, System.String[]

Kadıköy'de pazar yerine giren otomobilin 8 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi günü seyir halindeki otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Sahrayı Cedid Mahallesi Batman Sokak'ta kurulan pazara girmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, iki tezgaha çarpan sürücünün otomobilini yumurta satılan kamyonete çarparak durdurabilmesi yer aldı.

Kazada, 8 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayı gören esnaf Ayhan Berberoğlu, "Otomobil birden pazara daldı. 2 tezgaha çarptıktan sonra yolun karşısına dönerek burada yumurta satan kamyonete çarptı. Yumurta seçen bir vatandaş, kamyonet ile otomobil arasında kaldı. Kazayı yapan sürücü yaşlıydı. Birden telaş yaparak kontrolünü kaybetti." dedi.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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