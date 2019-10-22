Son Dakika Haberleri: Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması
Son Dakika Güncel Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması

Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması

1 saat önce

Kadıköy'de pazar yerine giren otomobilin 8 kişiyi yaraladığı kazanın görüntüleri paylaşıldı.

Kadıköy'de pazar yerine giren otomobilin 8 kişiyi yaraladığı kazanın görüntüleri paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi günü Sahrayı Cedid Mahallesi Batman Sokak'ta kurulan pazara otomobili ile giren giren yaşlı olduğu bildirilen bir sürücü aracının kontrolünü kaybederek 2 pazar tezgahına çarptı. Sürücü üzerinde yumurta satılan bir kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlardan 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan durumu ağır olan 2'sini Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'Ne kaldırarak tedavi altın aldı. Diğer yaralılara ayakta müdahale edildi.

Kazayı gören aynın sokakta esnaflık yapan Ayhan Berberoğlu, "birden pazara daldı. 2 tezgaha çarptıktan sonra yolun karşısına dönerek burada yumurta satan kamyonete çarptı. Yumurta seçen bir vatandaş kamyon ile otomobil arasında kaldı. Kazayı yapan sürücü yaşlıydı. birden telaş yaparak kontrolünü kaybetti" dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Pazara giren otomobilin 8 kişiyi yaralaması

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:05 Kaynak: AA
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