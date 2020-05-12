- Pazara inen çilek 1 saatte tükendi- Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi - Son Dakika
Son Dakika Genel - Pazara inen çilek 1 saatte tükendi- Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi - Son Dakika

- Pazara inen çilek 1 saatte tükendi- Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi

6 saat önce

- Pazara inen çilek 1 saatte tükendi Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Ereğli Çileği' yada 'Alo Çileği' olarak adlandırılan çilek ilk meyvesini vererek pazara indi.

- Pazara inen çilek 1 saatte tükendi

Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Ereğli Çileği' yada 'Alo Çileği' olarak adlandırılan çilek ilk meyvesini vererek pazara indi. Kilosu 15 TL'den satışa sunulan çilek bir saat içerisinde tükendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde yetişen 'Ereğli' yada 'Alo12 çileği olarak adlandırılan çilek bu hafta ilk meyvesini vererek pazara indi. Kokusu, tadı ve lezzeti ile diğer çilek türlerinden farklı olan Ereğli çileği pazarda 1 saat içerisinde tükendi. Geçtiğimiz hafta yağan yağmurlarla zarar gören Ereğli çileği bahçelerde az bulunurken verimin önümüzdeki haftalarda dahada artması bekleniyor. Şu an kilogramı 15 TL'den satışa sunulan Ereğli Çileği'nin veriminin az olması durumunda fiyatının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Çilek üreticilerinden Ayşe Koç Ereğli Çileği'nin ilk meyvelerini verdiğini ve kilosunun 15 TL'den satılmaya başladığını belirterek verimin artmasını beklediklerini söyledi. Koç konuşmasında "Şu anda hem çilekler daha yeni çıkmaya başladı hem de mahsulü toplamaya başladık. Artı onlar mahsul ile beraber bir de iplik atıyor, otu oluyor. Bunları hem temizliyoruz hem de topluyoruz ama şu anda yeni başladı meyvesini vermeye. İnşallah daha da artacak. Şu anda benim topladığım çilek alo çileği kilosu şu anda 15 TL'ye gidiyor çokta iyi inşallah böyle gider hiç olmazsa bizim emeğimizin karşılığı çıkar. Çünkü baya zahmetli diğer mahsullere göre en zahmetli çilek. Herkes yapmak istemez aslında bu çileği çünkü içinden çıkılmıyor hiç. Devamlı otunu toplayacaksın, kazacaksın içinden çıkılmıyor hiç yani. Aynı bir bebek, bebeğin diğer eşi çilek aslında. Osmanlı Çileği ise Alo çileğinden 15-20 gün sonra çıkar" dedi.

Demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra üretime yönelen İsmet Koç, herkesin üretime teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Çilek üretiminin bir aileye geçimini sağlatabileceğini anlatan Koç şunları söyledi; "Bizim geçen sene 15 ton çileğimiz çıktı. Çileğin kilosu şu an kaç lira 15 lira 5 ton çilek ise 15.000 yapar az para mı bu ya sadece bu çilek mesela az para değil. Şu an da çileğin fidesi 1 lira biz Antalya'dan aldık 300 tane ektik. Bunlar meyvesini yaza verecekler. Sizde alıp dikebilirsiniz yani. İnsanları böyle teşvik etmek lazım yani."

Pazarcı esnaflarından Dursun Öztürk, Ereğli çileğinin pazara yeni inmeye başlaması nedeniyle şu anda daha çok Aydın, Anamur ve Silifke yöresi çileklerini satmaya çalıştıklarını ifade etti. Yerli çileğin üretiminin artması ile birlikte fiyatlarında 6-7 TL'ye kadar düşeceğini belirten Öztürk "Şu anda çilek fiyatları biraz yüksek ama ilerleyen günlerde düşer. Bu çilek şu anda dışarıdan geliyor biraz nakliye biniyor Anamur, Silifke Aydın'dan geliyor orada yetişiyor şu çilek yani. Buranın yerli çileği çıkmadığı için şu an bu fiyattan yüksek bize göre yani. Normalde çileği fiyatı 6-7 lira olması lazım. Fiyatları yüksek buluyorum şu anda. Halde şu an çilek 9 TL. Çilek tüketiliyor yani şu anda yerli çilek olmadığı için bu çileklerde tüketiliyor."

Pazarda kendi ürünlerinin satışını yapan Melek Ürkmez çilek fiyatının şu anda 12-15 TL olduğunu ve pazara getirdiği 10 sepet çileğin 1 saat içerisinde tükendiğini ifade etti. Ürkmez konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Çilek fiyatları gayet iyi şu an yerli çileğimiz çıktı. İlk aşamada 12- 15 Türk lirasından sattık bugün. Bizim Ereğli'nin ürünü olarak uygun şu an. Dışarıdan Bursa'dan gelen çileği de 12-15 liradan satıyoruz kendi çileğimizi de 12-15 liradan satıyoruz tufanı bugün getirdik gayet uygun. Yerli eriğin kilosu 8 TL. Kimi müşterimiz uygun diyor kimisi pahalı diyor tabi zor bir süreçte olduğu için herkes onlarda haklı bizde haklıyız. 1 sene boyunca o çileğin içindeyiz biz otunu yol, iki kere kazıyoruz mesela o kadar zor bir senede sadece 1 ay verim alabiliyoruz bu çilekten. Kokusu, aroması organik olması lezzeti ile bizim Ereğli'mizin çileği başkadır. Ben bugün pazarda çilekleri belki 1 saatte satmışımdır.

- Pazara inen çilek 1 saatte tükendi- Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:26 Kaynak: İHA


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ŞU AN BURADASINIZ: - Pazara inen çilek 1 saatte tükendi- Kdz. Ereğli'de yerli çilek ilk meyvesini verdi - Son Dakika
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