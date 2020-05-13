Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika
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Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı bekleniyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinde rekolte artışı bekleniyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yetiştirilen, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanan Osmanlı çileği, kozmetikten gıdaya pek çok sektörden talep görüyor.

Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Kilogramı 35-40 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geliyor.

- "Osmanlı çileği bu bölge için çok önemli bir değer"

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı çileğine yurt içi ve yurt dışından gelen talebi karşılayamamanın üzüntüsünü yıllardır yaşadıklarını ancak son dönemde üretim kapasitesinin arttığını söyledi.

Osmanlı çileğini ülke ekonomisine yeniden kazandırabilmek için harekete geçtiklerini anlatan Çetinkaya, "Osmanlı çileği bu bölge için çok önemli bir değer. Bu değeri yıllardır hak ettiği yerin üzerine taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bu yıl Osmanlı çileği yok olma trendini bitirdi. Durağanlık dönemini geçerek üretim seviyesinin yükselme aşamasına geldik. Geçen yıl ortaya koyduğumuz rekolte miktarının bu yıl yükselmekte olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, fide üretimine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu doğrultuda farklı metotlar deneyerek fide üretim kapasitesini artırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Değişik yöntemlerde fide üretiyoruz. Yine talep eden üreticilerimize bunları da sağlıyoruz. Fide üretimi olmasaydı bu rekolte artışı da olmayacaktı. Kurum ve kuruluşlarımız var, sağ olsunlar duyarlılık gösteriyorlar. Yeni bir proje alanı oluşturmanın çalışması içerisindeyiz. Mevcut üretim alanımız 5,5 dönümdü. Şimdi yeni 10 dönümlük bir alan bulduk. Orayı da üretim alanına dönüştürmeye çalışıyoruz."

İlçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle Kocaali Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nin yakınındaki 1,5 dönümlük arazide üretilen ve ilk ürünlerini veren çileğin pazara inmeden alıcısına ulaşmaya başladığını aktaran Çetinkaya, "Osmanlı çileğinin pazarlanması konusunda bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Mevcut üretilen Osmanlı çileği satılmış durumda. Böyle onlarca tarlamız, dönüm alanlarımız olsa yine bu doğrudan müşterisine satılabilecek. Geçen yıl ilçemizde 1,5 tona yakın osmanlığı çileği üretildi. Osmanlı çileği bu yıl iklim şartlarının dalgalı olmasına rağmen 500 kilogram daha artarak 2 tona yükselme trendini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, her yıl çilek üreticileri arasında gerçekleştirilen, "En güzel Osmanlı Çileği, "Osmanlı Çilekli Pasta" ve "Osmanlı Çileği Üreticileri Bilgi Yarışması" etkinliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Ereğli Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdemir ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Kocaali Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi, fidelerin herhangi bir zarar görmemesi için kameralarla takip ediliyor.

Zonguldak, Çetinkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:10 Kaynak: AA


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