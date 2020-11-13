Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (3) - Son Dakika

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Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın