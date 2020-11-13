Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (3) - Son Dakika

Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (3)
13.11.2020 23:25
TUTUKLANDI İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike Kocabıyık'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike Kocabıyık'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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