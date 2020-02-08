Pazarcı esnaf ürünlerini dondan korumak için soba kullanıyor - Son Dakika
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Pazarcı esnaf ürünlerini dondan korumak için soba kullanıyor

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soğuk havadan korunmak isteyen semt pazarcıları yaktıkları ateş ve evden getirdikleri soba ile ısınıyorlar.

Pazarcı esnaf ürünlerini dondan korumak için soba kullanıyor, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soğuk havadan korunmak isteyen semt pazarcıları yaktıkları ateş ve evden getirdikleri soba ile ısınıyorlar.


Tavşanlı'da soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına evden getirdikleri soba ve tenekelerde yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışıyorlar. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların da kimi zaman ısındıkları bu uygulamalardan satış yapan pazarcılar ürünlerinin de donmaması için gayret gösteriyor.


Pazarcı esnaflarından Orhan Düzgün, "Zor şartlar altında satış yapıyoruz. Soğuk karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ve ürünlerimizi korumazsak don vurur. Kendimizi de evlerden getirdiğimiz sobalar ile ısıtıyoruz yoksa hasta oluruz. Ayrıca burada yaktığımız ateş ile müşterilerimiz de gelip ısınıyorlar" dedi.


Sebze ve meyve satıcıları ürünlerinde don olmaması için depolarında da kasaların üzerilerine battaniye örtüp gerektiğinde soba yaktıklarını söylediler. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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