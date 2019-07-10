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Pazarcı esnafın yüzü gülüyor

28 dakika önce

Meyve ve sebzenin fiyatlarının düşmesi ve satışların artması, pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

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Meyve ve sebzenin fiyatlarının düşmesi ve satışların artması, pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Bir süredir meyve ve sebzede görülen yüksek fiyatlar, yaz aylarının gelmesi ve üretimin çoğalmasıyla düşüşe geçti. Tezgahlarda yerlerini alan taze meyve ve sebzenin fiyatlarının hemen hemen yarı yarıya düşmesi, satışların artmasını sağladı. Satışlardaki artış ise pazarcı esnafının yüzünü güldürdü. Müşterilerin fiyatlardan memnun olduğunu ve fiyatların bazen günlük bile düştüğünü söyleyen pazarcılar, önümüzdeki günlerde de satışların daha da artmasını beklediklerini belirtti.

40 senedir tezgahında sebze satışı yapan pazarcı Zafer Uludağlar, "Fiyatlar düşüşte ve şu an tam rayına oturdu. Fiyatlar şu durumda beklediğimiz normal seyrine döndü. Müşterilerin de bu fiyatlardan, eskiye nazaran memnun olması gerekiyor. Tezgahlarda bulunan ürünlerin en pahalısı 5 lira zaten. Yani fiyatlar ortama göre normal şu anda. Satışlarımız da şu anda iyi gidiyor. Bundan iyisi can sağlığı ama satışlardan daha iyiye gideceği yönünde bir beklentimiz var. Daha iyi olması lazım" dedi.

Piyasanın hareketlenmesi için satışların artmasının değil fiyatların düşmesinin gerektiğini belirten Tahsin Çalışkan, "Fiyatlarda artış yok aksine düşüş var. Müşteriler de memnun fiyatlardan. Bir hafta öncesinde biberler 8-9 liradan satılıyordu onun fiyatı da 4 liraya düştü. Piyasada hızlı bir gidiş yok normal gidiyor satışlarımız da. Beklentimiz de fiyatların düşmesi. İnşallah daha da düşer fiyatlar. Satış artacak diye bir kaide yok, fiyatların düşmesi önemli" ifadelerinde bulundu.

Karpuz tezgahı bulunan Nuh Oral ise, "Son 3 haftadır işler iyi ve müşteri de fiyatlardan çok memnun. Fakat bir anda fiyatlar yükselişe geçti. Şu anda bir yükselme olduğu için, fiyatların düşmesine ilişkin bir beklentimiz var" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:52 Kaynak: İHA
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