Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu'dan destek - Son Dakika

Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu'dan destek

05.01.2021 20:03
Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu'dan destek, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2021 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısında sunduğu önerge ile pazarcı esnafından 2 ay süreyle işgaliye ücreti alınmayacağını duyurdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2021 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısında sunduğu önerge ile pazarcı esnafından 2 ay süreyle işgaliye ücreti alınmayacağını duyurdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı Akhisar Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında pazarcı esnafına can suyu olacak karara imza atıldı. Daha önceden kıraathanelere ve okul kantinlerine sağlanan nakit desteğinin ardından meclis toplantısında alınan karar ile ilçede faaliyet gösteren pazarcı esnafının belediyeye ödediği yaklaşık 500 ile 1000 TL arasında değişen ücreti almayarak pazarcı esnafına da destek olmak istediklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacaklarını belirtti.

"Pazarcı esnafımızın yanındayız "

Bu zor günlerde pazarcı esnafının yanında olacaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yerdi: "Pandemi sürecinde pazarcı esnafımızın ticari faaliyetlerinin iyi olmadığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Birçok insan, pandemi sebebiyle kalabalıktan uzaklaşmak için semt pazarlarına gitmek istemiyor. Bu sebeple pazarcı esnafımızın işleri de oldukça azaldı. Akhisar Pazarcılar Odası Başkanımız Mustafa Güral ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pazarcı esnafımızdan Ocak ve Şubat aylarında işgaliye bedeli almamayı kararlaştırdık. Önümüzdeki aylarda aşı çalışmaları ile pandemi etkisinin azalmasını umut ediyoruz. Bu 2 aylık süreçten sonra pandemi etkileri devam ederse biz pazarcı esnafımızın mağdur olmaması için bu konuyu yeniden ele alacağız. Pazarcılarımıza sağlayacağımız destek yaklaşık 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Bu zor günleri dayanışma ile omuz omuza aşacağız"

"Tüm Akhisar halkı olarak esnafımızın yanında olalım"

Akhisar'daki küçük esnafın desteklenmesi konusunda da ricada bulunan Başkan Dutlulu, "Biz belediyemizde her seferinde farklı bir lokantadan yemek söyleyerek yerel esnafımızın ticari faaliyetlerine destek olmaya çalışıyoruz. Küçük esnafımız, bakkalımız, lokantalarımız gerçekten zor zamanlar yaşıyorlar. Canla başla çalışarak bu zor günlerde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sizlerden ricam, mümkün olduğunca çevre esnaflarımızdan alışveriş yaparak onlara destek olalım. Tüm Akhisar halkı olarak esnafımızın yanında olalım. Bu konuda herkesin duyarlı davranacağına inanıyorum" dedi. - MANİSA

Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu'dan destek
Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu'dan destek

Besim Dutlulu, Türk Lirası, Akhisar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu'dan destek - Son Dakika


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