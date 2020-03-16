Pazarcı esnafına eldiven ve maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarcı esnafına eldiven ve maske - Son Dakika

Pazarcı esnafına eldiven ve maske

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıyor.

Pazarcı esnafına eldiven ve maske, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıyor.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kahramanmaraş'ta da önlemler alınıyor. Önlemler kapsamında, Onikişubat Belediyesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sabit pazar yerinde esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.


Pazarcı esnafına maske eldiven ve maske dağıttıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, ilçedeki bütün pazarcı esnafına maske ve eldivenlerin belediye tarafından dağıtılacağını ifade etti.


Sabit pazar yerlerinin öncesi ve sonrasında dezenfektasyonunun da yapıldığını söyleyen Ünsal, "Pazarcı esnaflarımıza farkındalık olsun diye eldiven ve maske dağıtıyoruz. Her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirsek bu salgını daha çabuk atlatırız. Pazarcı esnaflarımızın her gittiği yerlere gidip onlara kişisel hijyen malzemelerini dağıtacağız. Aynı zamanda pazarcılarımıza da bilinçlendirme yapıyoruz. Bugün burada 150 esnafımız var, bunu bütün pazar yerlerinde uygulayacağız" ifadesini kullandı.


Pazarcı esnafı Ali Bağcı ise, "Malum buralar kapalı ve her türlü insan geliyor. Alınan önlemler çok yerinde" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Ali Ünsal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
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