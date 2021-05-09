Pazarcı esnafına işgal harcı desteği

Pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik sıkıntı sürecinde esnafa destek olan İzmit Belediyesi, Mayıs ayında pazarcı esnafından da işgal harcı almayacak.

İzmit Belediyesi'nin pandemi süreci başladığından beri bölge esnafına destek olmak adına yürüttüğü çalışmalar Mayıs ayında da sürüyor. İzmitli esnaftan eğlence vergisi ve mülkiyetindeki işletmelerden kira almayan İzmit Belediyesi, lokantalar, kahvehaneler, çiçekçiler, kantin işletmecileri, oyun salonları, kuaförler, berberler, terziler, ayakkabıcılar ve müzisyenlerden sonra pazarcı esnafından da işgal harcı almama kararı verdi. Karar doğrultusunda; mayıs ayı boyunca tezgah açan pazarcı esnafı belediyeye işgal harcı ödemeyecek.

Öte yandan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediye Meclis Üyesi Devrim Bal, İzmit'te tezgah açan pazarcıların bayramlarını kutlayarak pişmaniye hediye etti. - KOCAELİ