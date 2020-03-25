Pazarcı esnafına Usta'nın elinden tarhana çorbası - Son Dakika

Başkan Usta, esnafa işgaliye ücretini 3 ay almayacaklarını duyurdu. Virüs sebebiyle pazarın bom boş kaldığını ifade eden pazarcı esnafı zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirterek Belediye Başkanı Usta'ya teşekkür ettiler. - BURSA

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta , sabah pazarcı esnafını ziyaret ederek tarhana çorbası ikram etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi

Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı