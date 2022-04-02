Pazarcı esnafının dikkati dolandırıcıyı yakalattı - Son Dakika

Eskişehir'de pazarcı esnafının dikkati sayesinde İstanbul'dan sahte para getiren dolandırıcı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Kırmızıtoprak Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, esnaflardan birisi dikkatsizlik sonucu müşteriden sahte 100 TL banknot aldı. Bugün ise gene aynı pazarcı, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde açtığı tezgahında kendisini dolandıran şahsın tekrar alışveriş yapmak için geldiğini ve 100 TL banknot verdiğini fark etti. Dikkati sonucu hem sahte parayı hem de dolandırıcıyı tespit eden pazarcı sayesinde 59 yaşındaki M.Ç. suçüstü yakalanmış oldu. Pazarcı esnafının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Sahte paralara ise el konuldu.

Ayrıca dolandırıcılık şüphelisi M.Ç.'nin cezaevinden yeni tahliye olduğu, kendisini alıkoyan pazarcılara "Paraları İstanbul'dan getirip burada bozduruyorum. Cezasını da biliyorum. Cezaevinden yeni çıktım" dediği öğrenildi.

Olayın ardından kapalı pazar yerinde, sahte para dolandırıcılığının yapıldığı, esnafın elindeki 100 TL banknotları kontrol etmesi gerektiği ve mağdur esnafın başvurusu sonucu emniyette işlem yapılacağının anonsu yapıldı. - ESKİŞEHİR