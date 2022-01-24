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Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesi - Son Dakika

Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesi

24.01.2022 22:53

Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesiELAZIĞ Elazığ'da geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı pazar tezgahını açan esnafa zor anlar yaşattı.

Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesi

ELAZIĞ Elazığ'da geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı pazar tezgahını açan esnafa zor anlar yaşattı. Dondurucu soğuklara rağmen tezgahlarını açan esnaf, kar altında satış yapıp evlerine ekmek götürmeye çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk havalar etkisini arttırdı. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüldüğü Elazığ'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına tenekeden soba kurdu.

Her koşulda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden pazarcı esnaflarından Mehmet Sürgeç, "Son 20 yılın en derin kışını yaşıyoruz. Uzun yıllar sonra böyle bir kış gördük. Vatandaşların pazara ilgisi var. Ateş yakıyoruz ki ürünlerimiz donmasın, bolluk ve bereket var. Bu soğuk kış günlerinde eksi soğuklara rağmen ateş yakarak çay içerek esnaflık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnaflarından Erhan Talay ise "Elazığ son yılların en sert kışını yaşıyor. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Ürünlerimiz karın içinde, bizde odun kırıyoruz bir yanda da ateş yakıyoruz vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ekmek paramızı çıkarıyoruz. Vatandaşlara bir nebze de olsa taze ürünle buluşturmak için pazarımızı terk etmiyoruz. Her koşulda hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Güllü Günbarış da "Pazarcılar gördüğünüz gibi soğukta ekmek paralarını kazanıyor. Biz de bir şekilde almaya çalışıyoruz. Az önce bir şeyler aldım adam gerçekten kendini motive etmiş ateşin önünde sürekli elini ısıtarak müşterilerine hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesi
Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesi
Pazarcı esnafının dondurucu soğukta zorlu ekmek mücadelesi

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Elazığ, Ekmek, Salı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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