Pazarcı esnafının yaptığı Atatürk portresi ilgi odağı oldu - Son Dakika

Pazarcı esnafının yaptığı Atatürk portresi ilgi odağı oldu

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler sergilendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pazarcılık yapan Ferdane Dikencik'in halk eğitimi merkezinde aldığı kurs sonrası "Kat'ı Sanatı" ile yaptığı Atatürk portresi büyük beğeni topladı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el işi göz nuru ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide görücüye çıktı. Alaşehir protokolünce açılışı yapılan sergide konuşan Alaşehir Halk Eğitimi Müdürü Süleyman Ölmez, "Hayat boyu öğrenme doğumdan, insanın vefatına kadar olan sürecin hepsidir. Hayat boyu öğrenme, her zaman her yerde herkesin almış olduğu eğitimdir. 7'den 70'e her vatandaşımıza ulaşmayı hedeflediğimiz 3 bin 700'e kadar kurs programımız ile 'Her zaman, her yerde, herkes için eğitim' felsefemizin yaygınlaştırılması adına bir yıl boyunca yaptığımız el emeği, göz nuru eserlerimizi, geleneksel el sanatları sergimizle vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu yıl pandemiye rağmen 132 farklı türde kurs açabilme başarısını yakaladık. Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme faaliyetleri içerisinde bulunmalarını sağladık. Yıl içerisinde kurslarımıza katılan kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise yaklaşık üç ay önce halk eğitimi merkezi aracılığıyla '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' adı altında proje başlattıklarını ve bu hedefe ulaştıklarını belirterek, sergide emeği geçen eğitimci ve kursiyerleri tebrik etti.

Atatürk portresi ilgi odağı oldu

Serginin en dikkat çeken eseri Alaşehir ilçesinde pazarcılık yapan Ferdane Dikencik'in "Kat'ı Sanatı" ile yaptığı Atatürk portresi oldu. Osmanlı kültüründe önemli yeri bulunan, kağıt veya derinin kesilip üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle yapılan Kat'ı sanatını Atatürk portresine yansıtan Dikencik, portreyi yaparken çok duygulandığını söyledi. Dikencik, "Pazarcı esnafıyım. Boş zamanlarımda kursa gidiyorum. Kursta Atatürk portresi yaptım. Biz Atatürk'ü çok seven bir aileyiz. Portreyi yaparken çok duygulandım. Çok hüzünlendim. Tamamladıktan sonra sergiye çıkardım. Satın almak için müşteriler çıkıyor. Asla satmam. Çünkü o satılamaz. Onu evimin en güzel köşesine asacağım" dedi.

Özel eğitim kursu öğretmeni Arzu Akçay da sergiye özel eğitime muhtaç öğrencilerin yaptıkları eserlerle katıldıklarını ifade ederek, engelli bireylerin her alanda olduğu gibi sanatta da başaramayacağı bir şey olmadığını vurguladı.