Pazarcı Genç İntihar Etti
1 saat önce
DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde evinde kendisini iple tavana asan ve yakınları tarafından son anda indirilerek hastaneye kaldırılan pazarcı İbrahim K. (21), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'nin Serinhisar
ilçesinde evinde kendisini iple tavana asan ve yakınları tarafından son anda indirilerek hastaneye kaldırılan pazarcı İbrahim K. (21), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Serinhisar'da pazar yerinde sebze ve meyve satışı yapan İbrahim K.'nin sabah kahvaltıya gelmemesi üzerine yakınları merak etti. Yakınları, odasına girdikleri genci iple tavana asılı halde buldu. İbrahim K.'yi ipten indiren yakınları, durumu polise ve 112 Acil Servis
'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yarı baygın haldeki İbrahim K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İbrahim K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, İbrahim K.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:03 Kaynak: DHA
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