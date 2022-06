Pazarcı Kader Alişan: "Hem Az Aldığı Görünmesin Hem de Alamayan Kişiler Gördükçe Canı İstemesin Diye Siyah Poşete Koymamızı İstiyorlar"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de pazar esnafı Kader Alişan, "Müşteri geliyor, kulağıma fısıldayarak, 'Yarım kilo erik verir misin' diyor. Bazı müşterilerimiz de siyah poşet istiyor. Hem malın az olduğu görünmesin hem de alamayan kişiler gördükçe canı istemesin diye siyah poşete koymamızı istiyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar esnafı Kader Alişan, vatandaşın alım gücünün olmadığını dile getirdi. Alişan, şunları söyledi:

"Ben eriğin kilosunu 10 liraya satıyorum. Müşteri geliyor, geçim zor olduğu için kulağıma fısıldayarak, 'Yarım kilo erik verir misin' diyor. Ben vermek zorundayım, ben müşteriyi düşünmek zorundayım. Bugün yarım kilo alan yarın gelir 5 kilo alır durumu olursa. Ama ben bugün yarım kiloyu vermezsem, yarın o müşteri fazlasını almaz. Yani biz kendimizi düşündüğümüz kadar müşteriyi de düşünüyoruz. Bu eriğin maliyeti Kadirli'ye buraya 7 lira 7,5 lira, biz 10 liraya satıyoruz. Ben bu eriğe 20 lirayı çekersem kimse alamaz.

Bazı müşterilerimiz de siyah poşet istiyor. 'Hayırdır, siyah poşet zararlıdır niçin istiyorsunuz?' diyorum. Hem malın az olduğu görünmesin hem de alamayan kişiler gördükçe canı istemesin diye siyah poşete koymamızı istiyorlar. Biz de haliyle bunlar için siyah poşet bulundurmak zorundayız. Milletin halinden anlamak istiyoruz anladığımız kadar. Herkes birbirinin halinden anlasa kimse ne aç kalır ne de kimse parasız kalır" dedi.

Esnaf Mehmet Bülbül "Pazarda iş yok, vatandaş perişan, pazarcı perişan. Vatandaşın alım gücü yok. Fiyatlar yüksek geliyor. İnan aldığımıza satamıyoruz. Her hafta zarar her hafta zarar. Nereye kadar böyle bilmiyorum. 3 kilo mal alacak adam 1 kilo alıyor, yarım kilo alıyor, 2 kilo alacak 1 kilo alıyor. Yani vatandaşın gerçekten alım gücü yok. Maalesef acılar içinde yaşıyoruz" dedi.

"KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞIYORUZ"

Pazar esnafından Adem Karacüllü "Şu an işlerimiz ne kadar iyi desek yalan söyleriz maliyetler çok yüksek çünkü. Önceki gittiğimiz yerde 100 lira yaktığımız yerde şu an 400 lira yakıyoruz. Önce getirdiğimiz mesela 10 kasa yüklerken şimdi 30 kasa malı satamaz olduk. Milletin alım gücü düşük bizim masrafımız 3-4 katına çıkmış şu an yapacağımız pek bir şey yok. Maliyetler yüksek olunca en büyük sıkıntımız o. Onun için maliyetler yüksek olunca yavaş yavaş her halde terk edeceğiz bu işleri. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ancak işte karınca kadarınca ancak karnımızı doyurabiliyoruz, sadece ona çalışıyoruz şu an. Sadece şükrediyoruz başka bir şey yok" diye konuştu.

CEBİMDE PARA YOK

Pazarda alış-veriş yapan vatandaşlardan birisi ise, "Fiyatlar gayet yüksek Allah yardım etsin millete" derken başka bir vatandaş ise, "Cebimizde para yok ki konuşayım. 1 kilo yeşil erik 10 lira, 1 kilo domates 10 lira. Bin 80 lira alıyorum. Bir şey yok, cebimizde para yok'" dedi.