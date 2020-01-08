Pazarcı kadın yanından ayırmadığı köpeğini battaniyeyle ısıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarcı kadın yanından ayırmadığı köpeğini battaniyeyle ısıtıyor - Son Dakika

Pazarcı kadın yanından ayırmadığı köpeğini battaniyeyle ısıtıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazarcılık yapan Selver Kulaksız, yanından ayırmadığı 6 yaşındaki "Duman" isimli köpeği üşümemesi amacıyla battaniyeye sarıyor.

Pazarcı kadın yanından ayırmadığı köpeğini battaniyeyle ısıtıyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazarcılık yapan Selver Kulaksız, yanından ayırmadığı 6 yaşındaki "Duman" isimli köpeği üşümemesi amacıyla battaniyeye sarıyor.

Edremit Körfezi'ndeki semt pazarlarında çocuk kıyafetleri satarak geçimini sağlayan Kulaksız, evde bırakacak kimsesi olmadığı için köpeğini gittiği her yere yanında götürüyor. Kulaksız'ın pazar yerindeki esnaf arkadaşları, zaman zaman köpeği iş yerlerine alarak ısınmasına yardımcı oluyor.

Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havalarda köpeğinin üşüdüğünü söyledi. Köpeği bırakacak kimse olmadığını belirten Kulaksız, "Her yere birlikte gidiyoruz. Bütün pazarları dolaşıyoruz. Onu yanımda getirmek zorundayım çünkü evde hiç kimse yok. Yemeğini veren kimse yok. Hava çok soğuk olduğu için kızıma mont giydirip battaniyeye sardım." diye konuştu.

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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