Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi - Son Dakika

Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi

6 saat önce

Sinop'ta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi, System.String[]

Sinop'ta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı sürdürdü.

Zeytinlik Mahallesi'nde her hafta pazar günleri kurulan Aşiyan Pazarı'na, merkez köylerdeki bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri satmak için gelen kadınlar güne tezgahlarını kurarak başladı.

Bereketli bir gün dileğiyle işe koyulan kadınlar, ekmeklerini kazanmak için her gün çalışmaları gerektiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece adını duyduklarını belirten kadınlar, "Bizim amacımız her hafta yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerin pazarda satışını yaparak evimizi geçindirebilmek. Bizim için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü böyle geçiyor. Yine de kadınlarımızın günü kutlu olsun." ifadesinde bulundular.

Dünya Kadınlar Günü, Zeytinlik, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Vatikan'da pazar ayinine koronavirüs etkisi: İbadetler sanal aleme taşındı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]