Pazarcı Şerafettin Damrık: Dolar Düştü, Ama Fiyatlar Aynı
1 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde pazarcılık yapan Şerafettin Damrık, kurdaki gerilemeye rağmen, ürün fiyatlarının bir türlü düşmemesine bir önlem veremediğini ve bu durumun her kesimi etkilediğini ifade etti.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde pazarcılık yapan Şerafettin Damrık, kurdaki gerilemeye rağmen, ürün fiyatlarının bir türlü düşmemesine bir önlem veremediğini ve bu durumun her kesimi etkilediğini ifade etti.
10 yıldır pazarcılık yaptığını belirten 56 yaşındaki Şerafettin Damrık, "Geçen sene 10 ile 12 lira arasında sattığımız kestane bu sene 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Neredeyse yüzde yüz zamlı olarak satıyoruz. Aldığımız yerden çok pahalıya alıyoruz. Neden diye sorduğumuzda doları bahane ediyorlar. Dolar düşüşte ama alış fiyatlarımız bir türlü düşmüyor. Kestanenin yanında kuru yemiş satıyorum. Kuru yemiş fiyatları da dolar bahanesiyle aldığımız yerde oldukça pahalı. Dolayısıyla vatandaşa bizde pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Bu hafta pazarda patlıcan ve biber kilogram fiyatı olarak 12 lira gibi bir rakama çıktı. Pazarcıda hiç bir şekilde suç yok. 9 liraya aldığı sebzeyi 10 ile 12 lira arasında satıyor. Patlıcan ve biber yerinde 4 ile 5 lira arasında ama nasıl oluyorda pazarda bu kadar zamlı satılıyor anlamıyoruz. Hükümetimiz, aracı olan ve haksız kazanç sağlayan kişilere acil müdahale etmelidir. Bizler çoluk çocuğumuza bakmak için kar kış demeden çok az bir karla bu işi yapmak zorundayız" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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