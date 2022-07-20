Pazarcı, "Vatandaşta Para Pul Kalmadı" Dedi: "Önceden 2 Tane Alıyordu. Şimdi Çeyrek Karpuz Alamıyor"

MUSTAFA USTA

Sinop kent merkezinde haftada iki gün kurulan semt pazarına satış yapmak için Samsun'dan gelen pazarcı Tahsin Feroğlu, "Vatandaşta para pul kalmadı. Yarım karpuz alınmaz mı? Ülke bu duruma gelmiş. Önceden vatandaş 2 tane 2 tane alıyordu. Şimdi çeyrek karpuz alamıyor. Ortalık bitmiş" dedi. Salih Danacı ise, "4 kilo patates 50 lira olmuş. Biberin kilosu 30 lira. Pazarda 25 liradan aşağı hiçbir şey yok. Emekli maaşı yetmiyor. Perişanız" tepkisini gösterdi.

Sinop'ta pazarcılık yapan Tahsin Feroğlu, Samsun'dan Sinop'a çok zor şartlarda geldiklerini söyledi. Karpuzun kilosunu beş liradan sattığını, maliyetinin ise dört lira olduğunu belirten Feroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde çok yüksek derecede ekonomik kriz var. Vatandaş artık bir karpuz alırken değil, çeyrek karpuz alırken hesap ediyor. Önce teraziye koyuyoruz, sonra fazla geliyor, alamıyor. Vatandaşta para pul kalmadı. Yarım karpuz alınmaz mı? Ülke bu duruma gelmiş. 2 tane 2 tane alıyordu vatandaş, şimdi çeyreğini alamıyor. Bitmiş ortalık, ülke elden gitmiş."

"PAZARCI OLDUĞUM HALDE 15 LİRAYA BİBER ALIP EVE GİTMEM"

Bir başka pazarcı Oğuzhan Yıldırım ise şunları söyledi:

"Vatandaşın alım gücü düştü. Vatandaş bu rakamlara dayanamıyor. Genel olarak baktığımız zaman fiyatlarda 15 TL'den aşağı değil. Devletin üreticiye destek vermesi lazım. Bugün mazottur, gübredir. Bunlara çok önem verilmesi gerekiyor. Bugün 20 TL'lik biber 15 TL'ye düştü. Diğer ürünlerde de 2-3 TL bandında düşüşler yaşandı. Fakat hala alım gücü yok. Bu rakamlar 10 lira civarı olsa daha iyi alışveriş olur. Ben pazarcı olduğum halde 15 liraya biber alıp eve gitmem. Yaptığımız meslekte sattığımız ürün 10 lirayı geçmemesi lazım. Ama üretim pahalandığı için 15 lira da oluyor. 20 lira da oluyor. Maliyetler de arttı. Nakliye arttı. Bugün Antalya'dan sebze nakliyesi; 40, 50 kuruş olan nakliye oldu bin 200 lira. Bunlar hep masraf."

"1 KİLO DOMATES, PATATES ALAMIYORUM"

Pazarcı esnafı Burçay Arslan ise, "Müşteri ve satış potansiyelimiz yarı yarıya düştü. Fiyatlar 2 katına çıktı. 2 sene öncesinde günde 10 ton mal satıyorduk. Şimdi 3 ton satıyoruz" diye konuştu.

Pazara alışveriş için gelen Engin Konuk, "Ben köyde oturuyorum. Her hafta gelmiyorum ara sıra geliyorum ama pazardaki fiyatlar felaket. Alım gücü yok. Emekliyim. 4 bin 250 lira maaş alıyorum ama yetmiyor. 1 kilogram domates, patates alamıyorum. Patatesin kilogramı 12 lira olmuş. Soğan olmuş 12 lira. Önceden 5 kilogram, 5 kilogram alıyordum şimdi 1 kilogram alıyorum" dedi.

"ALDIĞIM EMEKLİ MAAŞI YETMİYOR"

Pazara alışveriş için gelen Salih Danacı ise, "Pazar çok vahim. 4 kilogram patates 50 lira olmuş. Bu memleket geçinilmeyecek hale gelmiş. Durum çok vahim. Biberin kilogramı 30 lira. Pazarda 25 liradan aşağı hiçbir şey yok. Emekli maaşı yetmiyor. Perişanız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

*Tahsin Feroğlu

*Oğuzhan Yıldırım

*Burçay Arslan

*Engin Konuk

*Salih Danacı

*Detay görüntüler