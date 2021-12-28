Pazarcı Zeynep, yer kavgasında yaralandı - Son Dakika

ADANA'da semt pazarında, pazarcılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan esnaf Zeynep Akbulut (48) bacağından yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında 2 esnaf, yer kapma nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce pazarcı Muhsin Aytaş (55), bir diğer pazarcıya tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, kavgayla ilgisi olmayan esnaf Zeynep Akbulut'un bacağına isabet etti. Akbulut, kanlar içerisinde yere yığıldı, kavgaya karışanlar ise tezgahlarını bırakıp kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı yaralı Akbulut'u ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, silahı kullanan Muhsin Aytaş ile kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.