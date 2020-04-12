Pazarcıdan güldüren korona esprisi: "Evinde kalırsan balkondan bakarsın. Evinde kalmazsan yoğun bakımda tavana bakarsın"

-Tokatlılar, Pazar alışverişini ihmal etmedi

TOKAT - Sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında kalan Tokat'ta, halk mutfak alışverişi için pazarlardaydı.

Büyük şehirlerde ve Zonguldak'ta korona virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı Tokat gibi büyük şehir statüsünde olmayan illeri etkilemedi. Tokatlılar Behzat deresi üzerinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek alışverişlerini gerçekleştirdi. Etrafı polis bariyerleri ile çevrili olan pazar yerinde giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuldu Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri Pazar yerinin girişinde ateş ölçerler kontrol yaptı. Maskesi olmayanlara maske dağıtılırken, Pazar girişlerinde yerleştirilen el dezenfektanı kullanılması sağlandı. Vatandaşlardan bir çoğu şehirde insanların maske ve eldiven takarak kurallara uyduğunu söyledi. Pazar esnaflarından Faruk Balcı, 'elma al, evde kal' çağrısı yaparak, "Evinde kalırsan balkondan bakarsın. Evinde kalmazsan yoğun bakımda tavana bakarsın. O kadar başka çözüm yok" diye konuştu. Pazarcılar Dernek Başkanı Kadir Bozdemir ise Tokat halkının duyarlı bir şekilde Pazar alışverişine geldiğini, Pazar esnaflarının da kurallara uyarak eldiven ve maske takmaya özen gösterdiğini söyledi.

Öte yandan Tokatlıların Pazar günü 'evde kal' çağrılarına uyduğu gözlemlenirken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin olmadığı kentte sokaklar boş kaldı.