Son Dakika Haberleri: Pazarcık Bozası ve Helvası Bu Yıl Üretim Rekoru Kırdı

Pazarcık Bozası ve Helvası Bu Yıl Üretim Rekoru Kırdı

28 dakika önce

Bilecik'in meşhur Pazarcık bozasının üretimi, havaların ısınmasıyla üretimi sona ererken, bu yıl 10 bin kişilik ilçede 300 ton boza, 200 ton helva üretilerek son yılların rekoru kırıldı.

Pazarcık Bozası ve Helvası Bu Yıl Üretim Rekoru Kırdı, System.String[]
Bilecik'in meşhur Pazarcık bozasının üretimi, havaların ısınmasıyla üretimi sona ererken, bu yıl 10 bin kişilik ilçede 300 ton boza, 200 ton helva üretilerek son yılların rekoru kırıldı.

Kış ayların vazgeçilmesi olan Bilecik'in meşhur Pazarcık bozası üretimi bu yıl rekor kırdı. Havaların ısınmasıyla boza üretimi sona ermeye hazırlanırken, Pazarcık helvasının üretimine devam edilecek. 1936 yılından bu yana ilçede boza ve helva üretimi yapan Soydan ailesi, kuşaktan kuşağa aynı tat ve lezzeti Türkiye'ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorlar. 83 yıldır bu sektörde olan Soydan ailesinden Nurettin Soydan, Nisan ayında boza ve helva üretimini sonlandıracağını anlattı. İHA muhabirine konuşan Soydan, "1936 yılından beri Pazarcık bozası ve helvası üretiyoruz. Ekim-Kasım aylarında üretime başladığımız ürünlerimizi Nisan ayının ortalarında havalar ısınınca sonlandırıyoruz. Bu yıl 300 ton boza 200 ton helva üreterek, müşterilerimize ve çevre illerimize pazarladık. Geçtiğimiz yıllarda Pazarcık helvasını üretimine yaz ayında da devam ettik. Bu yıl da üretime devam edeceğiz. Müşterilerimiz şuan son bozalarını içiyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl eşsiz lezzetimiz ile müşterilerimize Pazarcık bozamızı üreteceğiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Türkiye, Bilecik, Pazarcık, Güncel
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