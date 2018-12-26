Pazarcık'ta, 1 Haftalık Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 1 haftalık kız bebeği cami avlusuna terk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 1 haftalık kız bebeği cami avlusuna terk edildi.



Pazarcık'a bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki caminin imamı, avluda battaniyeye sarılı halde kız bebeği buldu. İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir haftalık olduğu belirlenen bebek Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polisin, bebeğin anne ve babasını bulmak için soruşturma başlattığı bildirildi.



- Kahramanmaraş

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı

Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı

Taylandlı Bir Aile, Önceki Hayatlarında Sevgili Olduklarına İnandığı İkiz Çocuklarını Evlendirdi

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı