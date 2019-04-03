Son Dakika Haberleri: Pazarcık'ta Uyuşturucudan 15 Kişi Gözaltına Alındı

Pazarcık'ta Uyuşturucudan 15 Kişi Gözaltına Alındı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında uyuşturucudan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Pazarcık'ta Uyuşturucudan 15 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında uyuşturucudan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde üç ayrı noktada eş zamanlı yapılan şok uygulamada uyuşturucudan 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:14 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Pazarcık, 3. Sayfa
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