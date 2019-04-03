Pazarcık'ta Uyuşturucudan 15 Kişi Gözaltına Alındı
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında uyuşturucudan 15 kişiyi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde şok uygulamalar yapan jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında uyuşturucudan 15 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde üç ayrı noktada eş zamanlı yapılan şok uygulamada uyuşturucudan 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:14 Kaynak: İHA
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı