Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile detektör köpeği Atos'un da katıldığı 3 ayrı noktada eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ