Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile detektör köpeği Atos'un da katıldığı 3 ayrı noktada eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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