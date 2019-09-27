Son Dakika Haberleri: Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı.

Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile detektör köpeği Atos'un da katıldığı 3 ayrı noktada eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, Pazarcık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı
Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarcık'ta uyuşturucudan 9 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]