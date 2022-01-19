Pazarcık'taki yangın nedeniyle durmuştu! BOTAŞ petrol boru hattındaki yangın nedeniyle kesilen gaz akışı yeniden başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki BOTAŞ petrol hattında yaşanan patlama sonrası meydana gelen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirilirken, gaz akışı bir süreliğine durduruldu.

YANGIN NEDENİYLE GAZ AKIŞI DURDURULDU

Patlama sonrası açıklamada bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü, yangının tamamen söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının ardından gaz akışının yeniden başlatılacağını aktardı. Açıklamada "Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511'inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır" denildi.

BOTAŞ:GAZ AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Soğutma çalışmalarının ardından son durumu paylaşan BOTAŞ, bir süreliğine durdurulan akışının yeniden başlatıldığını açıkladı. Yangın tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtilen açıklamada, "BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.