Pazarcılar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
14 dakika önce
Kayseri'de pazar esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
Kayseri
'de pazar esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Kocasinan
ilçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan semt pazarında iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet K
, Musa İlhan'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı Mehmet K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25 Kaynak: AA
Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu
Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü
İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur