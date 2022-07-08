Pazarcılar arasında 'park' kavgası: 10 yaralı - Son Dakika
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Pazarcılar arasında 'park' kavgası: 10 yaralı

08.07.2022 17:44
Pazarcılar arasında 'park' kavgası: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan pompalı tüfekli kavgada 1'i çocuk 10 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde pazarcılar arasında araç parkı nedeniyle çıkan pompalı tüfekli kavgada 1'i çocuk 10 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yapan F.A. ve M.Ç. arasında iddiaya göre, araç parkı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki pazarcının yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu sırada sebze getirdikleri araca gidip pompalı tüfeğini alan M.Ç.'nin kardeşi A.Ç., kalabalığın üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından silahı kullanan A.Ç. ile kavgaya karışan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Ersoy Yalçın - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcılar arasında 'park' kavgası: 10 yaralı - Son Dakika

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