Pazarcılar, Gaziemir'deki tekstil pazarının açılmasını istiyor - Son Dakika

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Gaziemir ilçesinde cuma günleri kurulan tekstil pazarının açılmasını talep etti.

Faysal Acar, Gaziemir Belediyesi önünde bir grup esnafla yaptığı basın açıklamasında, cuma günleri kurulan pazarın 3 aydır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının 11 Mayıs'tan itibaren tekstil ve züccaciye pazarlarının açılabileceğine dair genelge yayımladığını ancak belediyenin tadilat yapılacağını öne sürerek pazarın açılışına izin vermediğini ileri süren Acar, "Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, burayı yeniden düzenleme ve tadilat yapacağını söyledi. Biz de kendisine kapalı olan pazar yerine 3 aydır neden tadilat yapılmadığını soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil Arda'nın kendileriyle görüşmediğini de iddia eden Acar, Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk cuma günü, belediye engellemeye çalışsa da pazarı açacaklarını bildirdi.