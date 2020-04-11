Pazarcılar gece tezgah açtı, vatandaş mesafe dinlemedi - Son Dakika

Pazarcılar gece tezgah açtı, vatandaş mesafe dinlemedi

Manisa'da vatandaşlar market ve pazar yerlerine akın etti

MANİSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte gece kurulan cumartesi pazarına akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Manisalı vatandaşlar marketlere akın etti. Hafta sonu alışverişi yapan vatandaşlar market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan ekmek almak için fırınların önlerine akın eden vatandaşlar gece saat 00.00'a kadar fırınların önlerinde kuyrukta bekledi.

Manisa'da cuma gece yarısı kurulmaya başlanan cumartesi pazarı da vatandaşların akınına uğradı. 2 günlük yasak nedeniyle alışveriş yapan vatandaşların pazar yerlerinde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması ise dikkat çekti.