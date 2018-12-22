Son Dakika Haberleri: Pazarcılar Kavga Etti

Pazarcılar Kavga Etti

5 saat önce

Adıyaman'da kurulan mahalle pazarında iki pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Pazarcılar Kavga Etti, System.String[]
Adıyaman'da kurulan mahalle pazarında iki pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Siteler Mahallesinde kurulan Cumartesi Pazarında meydana geldi. İki pazarcı esnafı arasında çıkan tartışma daha sonra yakınlarının da katılmasıyla iki gurup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada demir sopalar kullanıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada Cengiz Özçelik isimli pazarcı esnafı kafasına aldığı demir darbesi sonucu yaralandı. Yaralı Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili iki kişi göz altına alınırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:58 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu 18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:43:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarcılar Kavga Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]