Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı - Son Dakika
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Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı

7 saat önce

Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı Sakarya'da pazarcı esnafı eldiven ve maske ile satış yapacak Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan: "Marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarının durdurulması lazım" Sakarya'daki pazarlarda korona virüsüne...

Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı

Sakarya'da pazarcı esnafı eldiven ve maske ile satış yapacak

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan: "Marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarının durdurulması lazım"

SAKARYA - Sakarya'daki pazarlarda korona virüsüne karşı tedbirlerini aldıklarını açıklayan Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan yayılan virüs sonrasında marketlerde satılan sebze ve meyveler için uyarılarda bulunarak, "Bilindiği gibi marketlerde sebze ve meyvelerin satışı herkesin elinin değdiği bir ortamda satılmaktadır. Hükümetimizin bir kararname ile marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarını durdurması lazım" dedi.

Dünya üzerinde hızla yayılan ve çok sayıda kişinin öldüğü korona virüsü Türkiye'de de yayılmaya başladı. Ülke genelinde korona virüsüne karşı tedbirler had safhaya çıkarıldı. Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, pazarcı esnafının korona virüsüne karşı tedbirlerini aldığını ve artık satış yaparken maske ile eldiven takacağını söyledi. Virüsün yayıldığı bugünlerde marketlerden alınacak sebze ve meyveler konusunda da vatandaşa uyarıda bulunan Başkan Kabacan, hükümetin ise kararname ile marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarını durdurması gerektiğini ifade etti.

Pazarlarımızda hijyene çok önem vermekteyiz

Pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtarak bilgilendirdiklerini söyleyen Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, "Biz Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler odası olarak pazarlarımızda hijyene çok önem vermekteyiz. Korona virüs çıktığından beri biz pazar yerlerimizdeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta itibari ile komple eldiven dağıttık, maske dağıttık pazar yerlerimizde ve esnaflarımızı bilinçlendirdik. Bizim şuanda pazarcı esnafımız pazar yerlerinde eldivensiz satış yapmamakta, hepsinde eldiven takılıdır. Hem sağlığı hem de müşteri sağlığı açısından. Birçok kısmı da maske takmaktadır. Bu konuyla ilgili çok dikkatli olmamız gerekir" dedi.

Marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarının durdurulması lazım

Vatandaşları bu ortamda marketlerden sebze ve meyve almamaları konusunda uyaran Muzaffer Kabacan, "Özellikle marketlerden alınan meyve ve sebzelere çok dikkat edilmesi lazım. Hükümetimizin bir kararname ile marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarını durdurması lazım. Bilindiği gibi marketlerde sebze ve meyvelerin satışı herkesin elinin değdiği bir ortamda satılmaktadır. Zaten bu virüs bilindiği gibi dokunma ve el temasıyla geçiyor. Çiğ yenen sebzeler ve meyveler ellendiğinde biz bunu tükettiğimizde bu mikrobu direk bünyemize alıyoruz. O yüzden ben halkımıza sesleniyorum, kesinlikle marketlerden bu ortamda sebze ve meyve almayın. Pazarlarımız son derece hijyeniktir, pazarcılarımız bilinçli. Ama marketlerde öyle değil. Marketlerde vatandaş geliyor kendisi seçiyor meyve ve sebzeleri. Almadığı ürünü elliyor ama tekrar geri bırakabiliyor. Eğer ki bu insan mikrop taşıyorsa ondan sonraki o meyve ve sebzeyi alan insan da o mikroptan etkilenecektir. Buna halkımızın kesinlikle çok dikkat etmesini istiyorum" diye konuştu.

Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı

Türkiye, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:14 Kaynak: İHA

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