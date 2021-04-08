Pazarcılar "seyyarlara" çözüm istiyor - Son Dakika

Pazarcılar "seyyarlara" çözüm istiyor

08.04.2021 13:50
Pazarcılar

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, ayda 4 bin 500 liraya yakın ücret ödeyerek açtığı tezgahla geçimini sağlayan pazarcı esnafının yanında hiçbir ücret ödemeden kazanç elde eden seyyar satıcılara çözüm bulunmasını istedi.

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, ayda 4 bin 500 liraya yakın ücret ödeyerek açtığı tezgahla geçimini sağlayan pazarcı esnafının yanında hiçbir ücret ödemeden kazanç elde eden seyyar satıcılara çözüm bulunmasını istedi. Batur, seyyar satıcı sayısının pazarcı esnafını da geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz gün bir sayım yaptık. 170 tane pazarcımız var 271 tane seyyar satıcı var" dedi.

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, pazarcı esnafının sıkıntılarını İHA muhabirine anlattı. Batur, son dönemdeki en büyük sıkıntılarının semt pazarlarının yanında satış yapan seyyarlar olduğunu dile getirdi. Buna acil çözüm getirilmesi gerektiğini aktaran Batur, "Pazarcı esnafı aidatını ödüyor, vergisini veriyor ve devletin koymuş olduğu bütün şartları yerine getiriyor ancak hemen yanına kurulan seyyar satıcılar hiçbir şey ödemeden bir yere tabi olmadan satış gerçekleştiriyor. Biz bunu kabul edemeyiz" diye konuştu.

"170 pazarcı 271 seyyar satıcı"

Seyyar satıcılarla baş edemediklerini vurgulayan Batur, "Şuanda, pazar kurulan mahallelerimize bakın bütün kaldırımlar ve yol üstü hep seyyar satıcılarla dolu. Geçtiğimiz gün bir sayım yaptık. 170 tane pazarcımız var 271 tane seyyar satıcı var. Biz ilk önce Allah'ın sonra da devletimizin koymuş olduğu bütün kurallara uyuyoruz. Pazarcılar Esnaf Odası üyeleri olarak bize ait olan, aidat, vergi ve devletin bize emir kıldığı bütün yükümlülükleri yerine getiriyoruz ancak aynı yerde yan tarafından hiçbir vergi ödemeyen, hiçbir ücret ödemeyen korsanlara izin verenleri Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürettiği 2-3 kasa ürünü satan, durumu olmayan ya da Mersin'in yerlisi olan üreticilerle ilgili bir sorunlarının olmadığını ifade eden Batur, "Bizim pazarlarımızın yakınlarında duran seyyarların her biri dükkan sahibi, araba sahibi ya da hali vakti yerinde olan kişiler. Neden seyyar satıcılık yapıyorlar? Çünkü; bir ücret ödemeden yoğun insan sirkülasyonundan faydalanıyorlar. Bir pazarcının aylık 4 bin 500 TL sadece devlete ödüyor. Diğer adam hiç bir şey ödemiyor. ve daha fazla para kazanıyor. Biz bunu asla kabul edemeyiz. Buna acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Batur, ayrıca kaldırımların işgal edildiğini de savunarak, sırf bu yüzden insanların yolda yürümek zorunda kaldığını ve bu sebepten kazalar yaşandığını da aktardı. - MERSİN

Pazarcılar seyyarlara çözüm istiyor
Pazarcılar seyyarlara çözüm istiyor
Pazarcılar seyyarlara çözüm istiyor
Pazarcılar seyyarlara çözüm istiyor

Seyyar Satıcı, Esnaf Odası, Mersin, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarcılar 'seyyarlara' çözüm istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Eli kolu bağlı, toprağa gömülü halde bulundu! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Eli kolu bağlı, toprağa gömülü halde bulundu! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı

Son Dakika Haberleri
15:29 Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken traktöre takılan taş lahit mezarı ortaya çıkardı
15:25 Esir kampındaymış gibi yaşayan lüks site sakinlerine bu kez basın cezası kesildi
15:18 Şarkıcı Coşkun Sabah, milyonluk yatırım yapıp tavuk çiftliği kurdu
15:14 Merkez Bankası toplam rezervleri son bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
15:06 Müge Anlı'nın programında "Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi" sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi
14:59 Hırsızlık yaparken yakayı ele veren iki kadın, önce soyundu sonra sokak ortasına tuvaletini yaptı
14:53 Tarihi bile belli oldu! Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor
14:47 Aşı krizini çözmeye çalışan İngiltere'den kritik adım! Sürü bağışıklığına giriyorlar
14:41 Merkez Bankası'nda yeni atama! Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı zirvede yerli aşıyla ilgili konuştu: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız
Fatih Terim'e Bodrum'da başkanlık teklifi yapan camianın büyükleri, mayısta aday olması için bir teklif daha yaptı Fatih Terim'e Bodrum'da başkanlık teklifi yapan camianın büyükleri, mayısta aday olması için bir teklif daha yaptı         
15:22
Soldado, yıllar sonra içini döktü: Soldado, yıllar sonra içini döktü: "F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım"         
14:51
Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi         
14:36
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi         
14:31
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar         
14:16
Ortalık savaş alanına döndü! Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu Ortalık savaş alanına döndü! Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu         
13:31
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı         
12:52
Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı         
12:26
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu         
11:22
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 15:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarcılar "seyyarlara" çözüm istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei