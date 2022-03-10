Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı - Son Dakika
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Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı

10.03.2022 08:16
Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı

Küçükçekmece'de pazarcı esnafı, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açtı.

Küçükçekmece'de pazarcı esnafı, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açtı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden yoğun olarak başlayan kar yağışı, işe giden vatandaşlara zorluk yaşattı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde Perşembe pazarında tezgah açmak isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Pazarcı esnafı yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açmayla başladı.

Sabah erken saatte açtıklarını belirten Mehmet Yeni isimli pazarcı, "İşimiz zor, o yüzden ihtiyacımızı var ve erken saatte açtık. Yoğun kar yağışı var ama kar İstanbul'a lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı
Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı
Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı

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Trakya'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor Trakya'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor BEYLİKDÜZÜ YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA BEYLİKDÜZÜ YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Küçükçekmece, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı - Son Dakika


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