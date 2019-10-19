Son Dakika Haberleri: Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı

Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı

48 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek vermek amacıyla Kapalı Pazar Yeri'ndeki pazarcılara Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek vermek amacıyla Kapalı Pazar Yeri'ndeki pazarcılara Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.


Bandırma Balıkçılar, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve şu an itibari ile ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı dağıtımı yaptıklarını belirten Oda Başkanı Erkan Alpsu "Kahraman askerlerimiz için herkesin elinden geleni yapmasına inandığımız için biz de esnafımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtıyoruz. Her zaman Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu dosta düşmana göstermek istedik" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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