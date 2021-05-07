Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi - Son Dakika

Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi

07.05.2021 12:03

Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi Pazarcılar, hal pazarı önünde eylem yaptı Adıyaman'da pazarcı esnafları, hal pazarında kendilerine yüksek fiyata ürün satmaya çalışıldığını iddia ederek, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi önünde eylem yaptı.

Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi

Pazarcılar, hal pazarı önünde eylem yaptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da pazarcı esnafları, hal pazarında kendilerine yüksek fiyata ürün satmaya çalışıldığını iddia ederek, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi önünde eylem yaptı.

Kendilerine verilecek olan yüksek fiyatlı ürünleri Adıyaman halkına yedirtmek istemediklerini ve halkı düşündükleri için yüksek fiyata ürün almayacaklarını söyleyen pazarcılar, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi önünde bir araya geldi. Adıyaman Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Varol'un da bulunmuş olduğu eylemde, pazarcı esnafları duruma çözüm bulunmaması halinde valiliğe yürüyüş yapacaklarını vurguladı. Şanlıurfa'da satılan 2 TL değerindeki domatesin burada 5 TL'ye, 1,5 değerinde olan biberin 5-6 TL'ye satıldığını belirten pazarcılar fiyatların düşmemesi halinde pazara çıkmayacaklarını ve eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Hal pazarındaki toptancıların fırsatçılık yaptığını belirten Adıyaman Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Varol, "Cumhurbaşkanımızın esnafların mağdur olmaması için bir güne mahsus pazarların açılmasını istediler. Dün valilik toplantısında belediyeyle karar alındı. Dünkü fiyatlara göre hal pazarına geldik ve fırsatçı oldukları için 1 TL'ye alınan mal şuanda 4 TL. Biz bu malı piyasaya çıkarttığımız zaman pazarcılar fırsatçı diye söyleyecekler. Marketlerde fiyatlar alt tabanda. Bugün ise fiyatlar en üst seviyede. Urfa'yı arıyoruz domates 2 TL, Adıyaman'da 5 TL. Salata burada 4 TL, Urfa'da 1,25 TL. Biber 3 TL, burada 5-6 TL. Bizlerde pazarcılar olarak vatandaşlarımızın hakkını savunmak için kendi vatandaşımıza pahalı mal yedirmemek için uğraş veriyoruz, mal almıyoruz bekliyoruz ve biraz sonrada valiliğe yürüyüş yaparak gideceğiz. Bunun için burada bekliyoruz. Hal pazarında hiç bir şey demiyorlar. Oturmuşlar nasıl olsa alacaksınız diyorlar. Nasıl olsa Pazar kurulacak diyorlar malı almak zorundasınız. Bizlerde onun için protesto ediyoruz almıyoruz. Halcılar yaptıkları fırsatçılığı pazarcılara mal edecek, pazarcıda vatandaşa. Neden vatandaş pahalı mal yesin. Bugün Antalya'da, Mersin'de üretici döküyorum diyor, bizlerde burada kilosunu 4-5 TL'ye alamıyoruz. Bizler bunu kaç TL'ye pazarda satacağız. Yarın vatandaşlar diyecek ki pazarcılar 15 gün çıkmadı, çıkınca da fırsatçılık yaptı. Fırsatçılığı biz değil halciler yapıyor, bizler de bunun için protesto ediyoruz" dedi.

Pazarcılardan Kadir Menteş ise "Dün vali yardımcımız bizleri çağırdı pazarcılar olarak Adıyaman'da da Cumartesi günü bir pazar kuralım dedi. Bizlerde bu duruma olumlu baktık Adıyamanlılar temel ihtiyaçlarını karşılasın dedik. Tabii bizler bu hareket girişimine geçince bir de baktık ki halcilerimiz fiyatlarını yüzde 200 artırmaya başladı. Bizler bu şekilde pazara çıktığımız takdirde Adıyaman'a zulüm yapmış olacağız. Dün domates piyasada 3 TL'ye satılırken bugün halde 5 TL'ye alıyoruz. Bugün Adıyaman halinde 1 TL'ye satılması gereken salata burada 3,5 TL. Yani bizler çıkarsak hem kendimize hem de Adıyaman halkına haksızlık yapmış olacağız. Bu yüzden kendi aramızda aldığımız karar neticesinde bizler çıkmamaya, pazarımızı kurmamaya, gerekirse valimizle, emniyet müdürümüzle, belediye başkanımızla gereken istişareyi yapıp gereken tepkimizi göstereceğiz" diye konuştu.

Pazarcılar sorununun çözülmemesi halinde Adıyaman Valiliğine yürüyüş yaparak yardım isteyeceklerini söyledi.

Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi
Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi
Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi
Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi

Mehmet Varol, Türk Lirası, Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcılardan yüksek fiyat eylemi - Son Dakika


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