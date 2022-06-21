3 saatlik çabalar sonucunda mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kontrollü bir şekilde Konursu köyüne indirilerek, köydeki petrole getirildi. Burada benzin alan pazarcılar, yardımlarına gelen AFAD ekiplerine teşekkür ettikten sonra Çaykara'ya hareket etmek üzere yola koyuldular. - BAYBURT

27 virajı bulunan Derebaşı virajlarının 6'ncı virajında yokuşu inen Mümin Ergüler kontrolündeki aracın benzini bitti. Benzini fazla aldıklarını, yokuş çıkarken gaza fazla yüklendiklerini, bu nedenle benzinin virajları tamamlanmadan bittiğini söyleyen şoför Mümin Ergüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumun Bayburt İl Afad Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri gelerek, mahsur kalanların yardımına yetişti.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Bayburt, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pazarcıların benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar - Son Dakika

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