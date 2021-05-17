Pazarcıların elinde kalan 100 ton malı Valilik satın aldı. - Son Dakika

Pazarcıların elinde kalan 100 ton malı Valilik satın aldı.

17.05.2021 08:45
Pazarcıların elinde kalan 100 ton malı Valilik satın aldı., System.String[]

Vali Davut Gül tarafından verilen söz tutularak Valilik koordinasyonunda Kaymakamlıkların da çalışmaları ile 15 Mayıs tarihinde kurulan semt pazarlarında esnafın elinde kalan 100 ton sebze ve meyve satın alındı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar dağıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde semt pazarlarının haftada bir gün açılmasına izin verilmesinin ardından Gaziantep'te, Valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen Pazar yerlerinde esnaf tezgah kurmuştu.

Vali Davut Gül konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş vePazarcı esnafının ellerinde kalan ürünlerin Gaziantep Valiliği tarafından satın alınacağını, ürünlerin Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etmişti.

15 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramının üçüncü gününde Gaziantep il merkezinde kurulan pazarların dağılmasının ardından Valilik koordinasyonunda Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları tarafından pazarcıların ellerinde kalan ürünler satın alındı. Ürünler Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmalarıyla paketlenerek 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı ve aşevlerine gönderildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehitkamil Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarların açık olduğunu ancak özellikle 15 Mayıs tarihinin Bayramın üçüncü gününe denk gelmesi dolayısı ile pazarcıların bazı ürünlerinin ellerinde kaldığını ve yapılan çalışmaların bu mağduriyeti gidermek üzerine olduğunu söyledi. Valilik koordinasyonunda çalışmaların yapıldığını dile getiren Kalaylı, çalışmaya destek olan hayırseverlere ve aralıksız emek veren ve dağıtımları gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Gruplarına da teşekkür etti.

Esnafın elinde kalan malların satın alınmasına hayırsever olarak destek olan Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu da, alınan meyve ve sebzelerin aşevlerine, fakire ve fukaraya dağıtılacağını ve bundan mutluluk duyduklarını ifade ederek hem çiftçinin hem pazarcının hem de dağıtılan ihtiyaç sahiplerinin durumdan memnun olduğunu dolayısıyla kendilerinin de bu hizmet dolayısıyla mutlu olduklarını ve daha fazla ne yapabileceklerini düşündüklerini dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Davut Gül ve Kaymakamların kendilerine ilk günden beri destek olduğunu dile getirenŞehitkamil Sebze ve Meyveciler Dernek Başkanı Beşir Aydın, tam kapanma döneminde Vali Davut Gül'ün ellerinde kalan malların alınarak fakir fukaraya dağıtılacağını söylediğini, bayramın üçüncü gününde satışların umdukları gibi olmadığını ve Valilik koordinesinde Kaymakamlıkların da sahada sürekli yanlarında olarak ellerinde kalan ve alım yapılmaması durumunda çöpe gidecek olan tüm malların satın aldığını, ve Vefa Sosyal Destek Grupları'nın da çalışmaları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildiklerini ifade etti. Aydın çalışmalar dolayısıyla Vali Davut Gül'e, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlarına ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti.

Toplamda iki ilçede 350 Bin TL değerinde 100 ton ürünün satın alındığı çalışma sonrasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda kaydı bulunan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşların evlerine kadar dağıtım gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şehitkamil, Şahinbey, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Pazarcıların elinde kalan 100 ton malı Valilik satın aldı. - Son Dakika


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