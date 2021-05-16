Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı - Son Dakika

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı

16.05.2021 18:01

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı Satın alınan sebze ve meyve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı Gaziantep'te 15 Mayıs'ta kurulan semt pazarlarında esnafın elinde kalan 350 bin lira değerindeki 100 ton sebze ve meyve, Vali Davut Gül'ün talimatıyla satın...

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı

Satın alınan sebze ve meyve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Mayıs'ta kurulan semt pazarlarında esnafın elinde kalan 350 bin lira değerindeki 100 ton sebze ve meyve, Vali Davut Gül'ün talimatıyla satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde semt pazarlarının haftada bir gün açılmasına izin verilmesinin ardından Gaziantep'te de belirlenen pazar yerlerinde esnaf dün tezgah açmıştı. Kurulan pazarların Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelmesinden dolayı beklenilen satış yapılamayınca 100 ton sebze ve meyve pazarcıların elinde kaldı. Esnafın elinde kalan ürünlerle ilgili açıklama yapan Vali Gül, ürünlerin Gaziantep Valiliği tarafından satın alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti. Vali Gül'ün açıklamasının ardından harekete geçen Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları pazarcıların ellerinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi satın aldı. Satın alınan ürünler ekipler tarafından paketlenerek 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, bir kısmı ise aşevlerine gönderildi.

Elde kalan tüm ürünler satın alındı

Kentte 15 Mayıs'ta kurulan pazarların bayramın üçüncü gününe denk gelmesi nedeniyle pazarcıların bazı ürünlerinin ellerinde kaldığını belirten Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, pazarcıların mağduriyetini gidermek için çalışma başlattıklarını aktardı. Çalışmaların Valilik koordinasyonunda yürütüldüğünü dile getiren Kalaylı, çalışmaya destek olan hayırseverlere ve aralıksız emek vererek dağıtımları gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti.

Şehitkamil Sebze ve Meyveciler Dernek Başkanı Beşir Aydın ise bayramın üçüncü gününde satışlardan umduklarını bulamadıklarını belirterek, "Valilik koordinesinde ellerinde kalan ve çöpe gitme ihtimali olan tüm mallar satın alındı. Ürünler Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmaları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildi. Çalışmalardan dolayı Vali Davut Gül'e, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlarına ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı

Ramazan Bayramı, Şehitkamil, Gaziantep, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti

Son Dakika Haberleri
16:46 Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!
15:28 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!
15:27 Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
15:07 İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
15:01 Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı         
19:29
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı         
19:19
Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler         
18:20
İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var         
17:39
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti         
16:17
Evine kapanıp yoldan geçenlere ateş etmeye başladı: 1 yaralı Evine kapanıp yoldan geçenlere ateş etmeye başladı: 1 yaralı         
16:03
Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli         
15:45
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu! Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!         
15:29
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları         
10:21
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 19:43:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement