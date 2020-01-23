Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı - Son Dakika

Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, otomobillerden para ve değerli eşya çaldığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, otomobillerden para ve değerli eşya çaldığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yatağan ilçesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarına kırsal mahallelerden gelen vatandaşların arabalarında son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Hırsızlık şüphelilerinin, özellikle, kapısı diğer araçlara göre kolaylıkla açılabilen eski model araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik güçleri yapılan şikayetlerde, 18 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihlerinde pazar çevresindeki araçlardan 10 bin 800 lira ve değerli eşyalar çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi.22 Ocak'ta kurulan Çarşamba pazarında neredeyse bütün ekiplerin sokak sokak gezerek eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Sürdürülen aramalarda şüpheli, özellikle kırsal mahallerden gelen vatandaşların araçlarını park ettiği Yeni Mahalle'deki boş arazide yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çok sayıda Renault marka Toros model araçların kapı kilit anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen E.E. (41), çıkarıldığı mahkemece, 'otodan hırsızlık' suçuyla tutuklandı.


Çarşamba, Yatağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanlar içinde yolda buldu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması 23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 02:19:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]