Pazarcıların Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
51 dakika önce
Pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölüKAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
KAYSERİ - Kayseri
'nin Kocasinan
ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesinde her hafta perşembe günleri kurulan pazarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda tezgah açan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan bıçakla Musa İlhan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İlhan, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Musa İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi
morguna konuldu. Polis
ekipleri de olayın ardından kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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